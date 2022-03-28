اعتقال إرهابيين اثنين و8 متهمين بـ"الدكة العشائرية" ولص في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب و(8) آخرين بجرائم "الدكة العشائرية" ومصادرة أسلحتهم، فضلاً عن القبض على متهم بالسرقة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات فرقة المشاة السادسة التابعة لقيادة عمليات بغداد، وبإشراف ومتابعة من العميد الركن قائد الفرقة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح عن مخابئ وأوكار داعش لغرض إلقاء القبض عليهم، وتدمير مضافاتهم لجعل مناطق العاصمة آمنة ومستقرة".

وأوضحت أن "قوة من اللواء (٢٧،٢٢) الفرقة ذاتها، تمكنت خلال عمليتين منفصلتين وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ إرهاب، بعد أن تم رصد تحركاتهما ضمن منطقتي (اليرموك، كسار العلي ١٢ ضباعي) بجانب الكرخ".

وفي سياق متصل، ألقت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على (٨) متهمين بالدكة العشائرية (أطراف نزاعات عشائرية) ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم ضمن مناطق (الشعلة، الدوانم، حي الفرات، الضباط، السيدية، شاطئ التاجي)".

كما ضبطت الشرطة الاتحادية، (١٤) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم (مخلفات حربية) لداعش، وعلى الفور تم استدعاء الجهد الهندسي ليرفعها بدون أي حادث في منطقة (أم الجدايل) ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ، وفقاً لبيان عمليات بغداد.