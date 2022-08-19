اعتقال "إرهابيين" اثنين ومنتحل صفة عسكرية وضبط نفق واعتدة في 3 محافظات

شفق نيوز/ ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، القبض على "إرهابيين" اثنين وآخر ينتحل صفة عسكرية، مشيرة الى ضبط نفق لداعش وحقل ألغام واعتدة في 3 محافظات.

وقالت خلية الاعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليات منفصلة ونوعية استهدفت عصابات داعش الارهابي وأوكارهم ومخابئ اسلحتهم واعتدتهم في قواطع العمليات، نفذت استنادا الى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة والعشرون ، وبالتعاون مع استخبارات وقوات من الفرق المشار إليها والتابعة الى قيادة القوات البرية واسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الانبار والاخر في كركوك، وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب حيث جرى تسليمهم إلى جهة الطلب".

كما تمكنت القوة من إلقاء القبض على أحد المتهمين الذين ينتحلون صفة عسكرية في الرمادي قادما من بغداد، وقد تم تسليمه للجهة المختصة لإكمال التحقيق وإحالته للقضاء وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي، وفقا للبيان.

ومن جانب اخر تمكنت القوة من الوصول الى نفق بطول 200 متر جنوبي القائم بالانبار تستخدمه العصابات الارهابية للاختباء والتستر من الضربات الجوية وفيه غرف لاحتجاز السجناء والرهائن، كما ضبط بداخله المئات من قطع العتاد والمواد المتفجرة التي تم رفعها من قبل الجهد الهندسي وتفجيرها والعمل جار لتفجير النفق. في حين تمكنت قوة اخرى من الوصول الى حقل للعبوات الناسفة جنوبي الرطبة بالانبار يضم العشرات من العبوات والتي بادر الجهد الهندسي للفرقة الخامسة بتفكيكها ورفعها وتفجيرها موقعيا، بحسب البيان.