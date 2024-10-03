اعتقال إرهابيين اثنين وتطهير عدة مضافات وكهوف في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين وتفتيش وتطهير عدة مضافات وكهوف في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب وبمتابعة مستمرة، نفذ الجهاز عمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي صلاح الدين والانبار".

وتابع "ضمن اطار عملياتنا في تفتيش وتطهير المضافات والكهوف التابعة لعصابات داعش الارهابي تمكن الجهاز من تفتيش وتطهير وتخريب العديد من المنازل المتروكة والتي تستخدم كمأوى ومحطات استراحة في بعض القرى المهجورة بالاضافة لمجموعة من الكهوف والانفاق المفخخة والتي تحتوي على عدد كبير من المواد المفخخة والمعدة للتفجير في مناطق متفرقة من محافظة نينوى".