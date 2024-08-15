اعتقال "رقية الركابي" الملقبة بـ"عباس" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي المدعوة "رقية رحيم" الملقبة بـ"عباس الركابي" بتهمة الترويج للمحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية إلقاء القبض جرت في العاصمة بغداد وفق مذكرة قضائية بتهمة المحتوى الهابط.

وكان مصدر أمني قد كشف في منتصف العام 2023 بأن القضاء العراقي أصدر امر استقدام بحق (رقية رحيم) المعروفة باسم "عباس الركابي" وذلك للتحقيق بخصوص جريمة الفعل الفاضح والمقدمة من المشتكي (الحق العام).

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن المدعوة رقية تظهر في بعض الأحيان على شكل انثى واحياناً على أنها ذكر، وفي سابقة أُخرى استخدمت عجلات حكومية مظللة وقامت بالنداء من اللاسلكي في الشارع العام.

وظهرت رقية قبل أكثر من عام في تسجيل فيديوي خادش للحياء من خلال تعرية جسمها من الأعلى مما أثار استياءً لدى رواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

و"عباس الركابي" شخصية معروفة على تطبيق "التيك توك" ولديها متابعون من داخل وخارج العراق، غير أن هناك خلافاً على هويتها بسبب ظهورها تارة على هيئة فتاة، وترى أُخرى على هيئة ذكر.

وفي البداية ظهرت على هيئة فتاة تُدعى "رقية"، وبعدها تحولت إلى "عباس"، وأخيراً ظهرت بملابس نسائية وأبرزت ملامحها الأنثوية، وسمت نفسها "راما".