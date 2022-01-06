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اعتقال رجل وامرأة ألقيا رمانة يدوية قرب فندق في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-06T11:53:02+0000
اعتقال رجل وامرأة ألقيا رمانة يدوية قرب فندق في بغداد

شفق نيوز/ أفادت الشرطة باعتقال رجل وامرأة يوم الخميس بعد أن ألقيا  قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب أحد الفنادق في بغداد.

وقالت شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات نجدة الكرادة تمكنت من القبض على شخصين رجل وامراة ضبط بحوزتهما رمانة يدوية".

وأضافت، "جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون، حيث تم سماع صوت دوي ضمن المنطقة، تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه الى مكان الحادث وتبين انفجار رمانة يدوية قرب أحد الفنادق ضمن منطقة السعدون".

وتابعت، "على الفور تم ملاحظة وتفتيش المنطقة ونشر الدوريات، حيث تم ملاحظة شخصين رجل وامرأة قرب محطة وقود السعدون بوضع يجلب الشك".

وأشارت إلى "إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما رمانة يدوية، ولدى استنطاقهم من قبل آمر الدورية اعترفا بقيامهما برمي رمانة يدوية قرب أحد الفنادق، ويرومان رمي الرمانة التي بحوزتهما على محطة الوقود أعلاه، تم تسليمهما أصوليا الى مركز الشرطة".

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