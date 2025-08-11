اعتقال رجل خلال محاولته بيع ابنته في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بالقبض على أب اثناء محاولته بيع أبنته مقابل 20 ألف دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية ومن خلال متابعة ونصب كمين محكم، تمكنت من القبض على أب اثناء محاولته ببيع ابنته تولد 2018، في منطقة الأعظمية".

وأضاف أن "عملية كانت مقابل مبلغ قدره 20 ألف دولار".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد في 21 تموز/ يوليو الماضي، بالقبض على رجل، خلال محاولته بيع أبنته من تولد 2015 بمبلغ مالي قدره 80 مليون دينار".

وأضاف أن "الحادثة جرت في احدى مناطق شرقي العاصمة بغداد"، مبينا أنه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه".