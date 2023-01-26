اعتقال أربعة من كبار تجار المخدرات وإحباط محاولة تسلل عشرات الباكستانيين إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية، يوم الخميس، إلقاء القبض على 4 من كبار تجار المخدرات في العاصمة بغداد ومحافظة نينوى فيما تم إحباط تسلل عشرات الأشخاص ممن يحملون الجنسية الباكستانية إلى الأراضي العراقية.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إنها تمكنت من خلال مفارز المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على تاجرين للمخدرات، وضبط بحوزتهما كيلو ونصف الكيلو من مادة الماريجوانا المخدرة وضبط 11 ارگيلة إلكترونية تحتوي مادة المارجوانا السائلة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي في بغداد ، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وتوقيفهما حسب المادة28من قانون المخدرات.

في غضون ذلك افادت الاستخبارات العسكرية، بالقاء القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات في نينوى

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين ومفرزة من شعبة مخدرات القيارة تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهداء وعلى أثرهِ ألقي القبض على تاجرين اثنين للمخدرات وفق أحكام المادة( 28 ) من قانون المخدرات، بحسب بيان صادر عن الاستخبارت العسكرية.

وأضاف البيان أنه ضبط بحوزتهما خمسة أكياس من مادة الكرستال المخدرة وتقدر بأكثر من ستة كيلوغرامات، وقد تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً.

وعلى صعيد آخر قالت قيادة قوات الحدود في بيان ايضا، إن لواء الحدود العاشر تمكن من إلقاء القبض على ( 58 ) شخصاً من جنسية اجنبية كانوا يرومون عبور الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أنه تمت إحالة المتهمين على الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم.

هذا وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسية الباكستانية حاولوا عبور الحدود الايرانية إلى العراق بطريقة غير قانونية بهدف الحصول على فرص عمل لهم.