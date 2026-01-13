اعتقال تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين على خلفية "اشتباكات الشعب" (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة الشعب شرقي بغداد تطورت عقب مشاجرة بين عناصر تابعة لفصيل مسلح وقوة أمنية مسؤولة عن حماية محطة وقود.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية ألقت القبض على تسعة أشخاص على خلفية الحادثة، وإن الوضع بات تحت السيطرة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة زائر كان متوجهاً إلى الكاظمية.