اعتقال 4 أشخاص رفعوا راية لـ"داعش" وخامس متهم بقتل فلاح في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص على خلفية رفع راية لتنظيم "داعش" وهددوا أهالي قرية "عنانة" التابعة لقضاء داقوق جنوبي المحافظة، فيما تم التوصل لقاتل فلاح بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية نفذت عمليات متابعة وتحقيق أسفرت عن اعتقال أربعة متهمين على خلفية الحادثة التي أثارت مخاوف بين سكان القرية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية لا ترجح وجود صلة مباشرة بين الحادثة وتنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن الأشخاص الذين قاموا برفع الراية وتهديد عدد من أهالي القرية هم من أبناء القرية نفسها.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن مفارز شرطة ناحية ليلان شرقي كركوك تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل فلاح في الناحية خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.

وبين أن عملية القبض نُفذت بعد جهود أمنية وتحقيقية مكثفة قادتها شرطة ليلان، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم واعتقاله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.