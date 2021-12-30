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اعتقال أربعة أشخاص أحرقوا منزل مغتصب طفلة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-30T08:21:12+0000
اعتقال أربعة أشخاص أحرقوا منزل مغتصب طفلة في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية، يوم الخميس، من القاء القبض على أربعة أشخاص أقدموا على إضرام النيران بمنزل في بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الأشخاص الأربعة جاء اعتقالهم على خلفية رد انتقامي قاموا به في منزل ذوي مغتصب طفلة في منطقة الحسينية ببغداد.

وأقدم أبناء من عشيرة الطفلة "حوراء" التي تعرضت للاغتصاب، على إحراق منزل الجاني شمالي العاصمة، انتقاماً من فعلته.

ويوم الاحد الماضي، قال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن، في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة غير انسانية من قبل احد الاشخاص"، مبينا أن قاضي التحقيق الخفر في الرصافة اصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في شرطة الحسينية".

وبين أن "الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الاربع سنوات والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني"، موضحاً أنه "بدلالة الطفل والاهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة".

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