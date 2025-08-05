اعتقال "راقصات" في مقهى موصلّي وبائعي "خمور" ببغداد

شفق نيوز- نينوى/ بغداد

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "راقصات" في أحد المقاهي وسط مدينة الموصل، فيما ضبطت القوات الأمنية مخزناً لبيع المشروبات الكحولية، خلافاً للقانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الأمن السياحي أغلقت إحدى الكافيتريات في منطقة المجموعة الثقافية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، بعد تداول مقطع فيديو يظهرن فيه فتيات وهنّ يرقصن داخل المكان، في مشاهد وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة".

وأوضح المصدر، أن "الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأثار استياءً واسعاً بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "الجهات الأمنية تحركت بناءً على موافقات قانونية، ونفذت حملة ميدانية تم خلالها إغلاق الكافتيريا ومصادرة موجوداتها".

وأضاف أن "القوة أوقفت عدداً من الفتيات اللواتي ظهرن في المقطع، إضافة إلى القائمين على الكافيتريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيراً إلى أن "الحملة تأتي في إطار تطبيق الضوابط وتعزيز السلوك العام داخل المدينة".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مديرية أفواج الطوارئ الرصافة، ومفرزة من الأمن السياحي، نفذت واجباً مشتركاً أدى إلى ضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية والمخالفين المتواجدين فيه.

وبين أنه "أثناء تجوال دوريات فوج طوارئ الرصافة الثالث ضمن قاطع المسؤولية، حضرت مفرزة من الأمن السياحي لتنفيذ واجب بعد ورود معلومات عن أحد محال بيع المشروبات الكحولية، وباشرت القوة مع استخبارات القاطع واستخبارات ودوريات النجدة تم نصب الكمين وتم إلقاء القبض على كل من: المخالفين (و. م. م. م)، و(ع. ع. ح. ح)، و(أ. ج. ع. ط)".

وأكد انه "وتم ضبط بحوزتهم مشروبات كحولية متنوعة. وتم تسليمهم مع المضبوطات أصولياً إلى مركز شرطة السعدون".