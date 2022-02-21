اعتقال دواعش وضبط عشرات الصواريخ والعبوات في صلاح الدين والانبار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، عن اعتقال عدداً من المطلوبين بتهم إرهابية، والعثور على العشرات من الصواريخ والعبوات الناسفة في محافظتيّ صلاح الدين والأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من قسم شرطة الإسحاقي، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (مثنى رشيد حسن حمودي الرفيعي) والمطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)".

واشارت الى "تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، وخلال واجب تفتيش جزيرة مكيشيفة، من العثور على ٣٢ صاروخ كاتيوشا، واربع عبوات قمعية محلية الصنع، وفي منطقة الصعيوية عُثر على خمس قنابر هاون عيار (٦٠) ملم، وخلال واجب في الضلوعية تم العثور على اربع قنابر مدفع عيار (١٢٢) ملم تالفة من مخلفات داعش".

واضافت "كما ان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت بواجب تفتيش حاوي جزيرة البعيجي، نتج عنه العثور على صاروخ قاذفة 40 ملم ضد الأشخاص جرى تفجيره من قبل مفرزة المعالجة القيادة".

وفي محافظة الانبار، بينت الوزارة ان "مفارز مديرية شرطة محافظة الأنبار القت القبض على عدد من المطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) وسلمته الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت انه "بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت قوة من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات الأنبار، وخلال واجب بحث في منطقة القرية العصرية من العثور على ٣٠ عبوة ناسفة على شكل خزانات سعة 20 لتراً، و٣٠ صاعق تفجير، و٣٠ مسطرة تفجير، وفي منطقة البو زعيان عُثر على ٢٠ عبوة محلية الصنع".

واوضحت انه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس من مخلفات عصابات داعش قرب قرية مجارين، خرجت قوة من فرقة المشاة الخامسة عشرة الى المكان المحدد، وبعد البحث عُثر على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون عيار ٨١ ملم، وقذيفتي مدفع عيار ١٥٥ملم، ولغم ضد الدروع".