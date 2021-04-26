اعتقال داعشي في بغداد وتطهير 6 قرى بنينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد عناصر داعش أثناء محاولتهم الدخول إلى العاصمة بغداد، فيما طهرت القوات الأمنية والحشد الشعبي ست قرى في محافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١١ واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٤ وقوة مشتركة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، ألقت القبض على أحد الارهابيين في سيطرة الشعب بوابة بغداد كان ينوي الدخول الى العاصمة قادما من المقدادية بمحافظة ديالى".

واكدت انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

من جانبه، أعلن إعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي ضمن عمليات نينوى وقيادة عمليات نينوى وقطعات الجيش العراقي، شرعت صباح اليوم بتطهير قرى جنوب غرب الموصل، وانطلقت العمليات من تسعة محاور 3 من قبل اللواء 33 بالحشد الشعبي وستة من قبل الجيش.

وبين أن العملية انتهت بتطهير قرى، اللزاگة، والحسينية، والدباجة، والسلام، وجبل نويگيط، والشيخ يونس، مشيرا الى ان القوات عثرت على عدد من العبوات الناسفة وتم التخلص منها بشكل آمن من قِبل الهندسة العسكرية التابعة للواء.