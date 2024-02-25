اعتقال داعشي "بارز" في كركوك

شفق نيوز/ اعتقلت قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي ومعاونية الاستخبارات، يوم الأحد، أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، "جاء ذلك بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت القوة من اعتقال الإرهابي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "كان المعتقل يعمل ضمن ما يسمى بولاية كركوك وولاية نينوى في عصابات داعش الارهابية وشارك في العديد من المعارك في الموصل وكركوك". وتابع "قد تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".