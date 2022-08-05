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اعتقال داعشي ادخل عجلة مفخخة لمعسكر للجيش العراقي في هيت الانبار

Category: أمـن

Date: 2022-08-05T11:40:39+0000
اعتقال داعشي ادخل عجلة مفخخة لمعسكر للجيش العراقي في هيت الانبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الجمعة، على عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش ادخل عجلة مفخخة لاحد معسكرات الجيش قبل التحرير في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه "ضمن مهامها لملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه البائسة وبعملية نوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ تم خلالها القاء القبض على احد الارهابيين ممن ساهم بقتال قوات الامنية قبل التحرير حيث قام بادخال عجلة مفخخة نوع كيا حمل الى احدى معسكرات الجيش عام ٢٠١٤".

وأوضح البيان أن المقبوض عليه "احد الارهابيين المطلوبين لعدة جهات امنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق احكام المادة ٤ إرهاب، وجرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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