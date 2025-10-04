اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم 50 بطاقة انتخابية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم 50 بطاقة انتخابية في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "ألقت القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزة 5 منهم 50 بطاقة ناخب ، 13 بطاقة ماستر كارد ، جوازات سفر، طائرة درون تصوير بدون تخويل وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت: "فيما تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية خلال الساعات الـ48 الماضية في جانبي الكرخ والرصافة".