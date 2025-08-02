اعتقال خمسة عناصر من الحشد الشعبي اعتدوا على مفرزة مرور وسط الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، باعتقال خمسة عناصر الحشد الشعبي بعد اعتدائهم بالضرب على مفرزة مرور وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة من عناصر الحشد الشعبي اعتدوا، صباح اليوم، على اثنين من منتسبي مرور نينوى في شارع الدواسة وسط الموصل، على خلفية خلاف حول طريقة وقوف عجلات الحشد في الشارع العام".

وبيّن أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها عناصر الحشد بالاعتداء بالضرب على رجلي المرور وسط تجمهر للمواطنين".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية مشتركة حضرت إلى مكان الحادث، واعتقلت المعتدين واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز"، مشيرًا إلى أن "تحقيقاً فُتح للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين".