اعتقال خمسة أشخاص إثر "اعتداء على دورية نجدة" خلال تجمع ديني في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الخميس الجمعة، بوقوع "اعتداء" من قبل عدد من الأشخاص على مفرزة للنجدة في العاصمة بغداد، خلال تجمع داخل التكية القادرية الكسنزانية في منطقة حي حطين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة كانت تشارك في إحياء شعائر دينية خاصة بها داخل التكية، قبل أن يقع احتكاك بينها وبين مفرزة نجدة كانت في الموقع"، مشيراً إلى أن "الاعتداء على عناصر المفرزة أجبر الأخيرة على إطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين وفض المشاجرة التي لم تُعرف أسبابها حتى الآن".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال خمسة من المعتدين، وتم إيداعهم التوقيف وفق الإجراءات الأصولية المعتمدة".