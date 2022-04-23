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اعتقال خمسة "إرهابيين" بارزين في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T16:57:40+0000
اعتقال خمسة "إرهابيين" بارزين في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، القبض على خمسة "إرهابيين" بارزين بداعش بارزين في ثلاث محافظات عراقية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الوكالة العاملة في محافظات بغداد و نينوى و كركوك تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي اثنان منهم عملا بمايسمى( ديوان الجند لواء سلمان العباسي) ضمن محافظة كركوك ، فيما عمل الاثنين الاخرين بمايسمى قاطع نينوى، اما الارهابي الخامس والمكنى ابو ابراهيم عمل بمايسمى ولاية الفرات في محافظة بغداد".

وأضافت "قد جرى تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

وعلى صعيد متصل تمكنت وكالة الاستخبارات من "ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر عصابات داعش الارهابي احتوى مقذوفي نمساوي و (٤٨٦) قداحة وسيلة تفجير العبوات و(٢٠٠٠) اطلاقة مدفونة تحت الارض في براميل بلاستيكية، حيث تم رفع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر".

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