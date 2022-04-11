اعتقال خطيب جمعة الصرخيين في ذي قار وإحراق مقر لهم ببابل

شفق نيوز/ اعتقلت قوة تابعة للأمن الوطني، يوم الاثنين، خطيب جمعة تابع لجماعة الصرخيين في محافظة ذي قار، وذلك ضمن إطار حملة تستهدف الجماعة المثيرة للجدل، ابتدأت بإلقاء القبض على أحد أتباع رجل الدين الشيعي محمود الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المعتقل يدعى الشيخ كريم شناوة، خطيب جمعة جامع الصرخية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وعلى الصعيد نفسه، أقدم محتجون في قضاء القاسم بمحافظة بابل، على احراق مكتب للصرخيين.

من جانبه وجه قائد شرطة بابل بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي في المحافظة

وفي وقت سابق اليوم، أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رجل الدين محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من ممثله في صلاة الجمعة بمحافظة بابل، الذي دعا إلى هدم قبور الأولياء والأئمة.