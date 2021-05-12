اعتقال "أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق بحوزته 10 كغم من "الحشيشة"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة شؤون الشرطة شرطة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم الأربعاء بإلقاء القبض على "اخطر" تجار للمواد المخدرات في قضاء الفاو وضبط ١٠ كيلو غرام من الحشيشة بحوزته.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات من مصادرنا تفيد بوجود أخطر تجار المخدرات في قضاء الفاو ، على الفور تم تشكيل فريق من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الفاو للتحري وجمع المعلومات".

وأشارت إلى أنه "بعد أخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم أثمر بالقبض على المتهم، و ضبط بحوزته مادة الحشيشة المخدرة تقدر بحوالي ١٠ كيلو غرامات"، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء .