اعتقال أحد منفذي جريمة "سوق مريدي" في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نينوى، يوم الجمعة، عن اعتقال أحد المتهمين بجريمة القتل التي حصلت الشهر الماضي في سوق "مريدي" بالعاصمة بغداد، جنوبي مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من شرطة نينوى ألقت القبض على أحد مرتكبي جريمة القتل في سوق مريدي بالعاصمة بغداد، وبكمين محكم عند مدخل الموصل الجنوبي وتحديداً، في حي الصمود، جنوبي المدينة".

وأضافت أن "المتهم (س. ع. ع. س) المشترك بجريمة القتل في سوق مريدي صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقية من محكمة تحقيق مدينة الصدر".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 25 شباط/ فبراير الماضي، بأن تبادلاً لإطلاق نار بين عدد من الأشخاص وأمام أنظار المارة في شارع الدراجات في سوق مريدي ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأضاف، أن المجموعة الأخرى لاذت بالفرار بعد أن سرقوا عجلة مدنية والسلاح، وحسب المعلومات الأولية، فإن المجنى عليه هو من أقرباء القاتل.

وبين المصدر، أن الجاني يعمل منتسباً في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس، مؤكداً أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وألقت القبض على القاتل وأودعته التوقيف.

ولاحقاً أعلنت شرطة بغداد عن إلقاء القبض على عناصر المواجهة المسلحة التي وقعت في سوق مريدي شرقي بغداد، وأسفرت عن مقتل أحد المسلحين.