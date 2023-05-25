اعتقال أحد لصوص "مليارية السماوة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت أحد لصوص سرقة المليار دينار بعد محاولته الهرب عبر أحد المطارات.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية قامت بإعتقال أحد المتهمين بسرقة المليار دينار في محافظة المثنى, وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة بعد محاولة المتهم الهروب خارج العراق عبر مطار بغداد الدولي".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، في وقت سبق من اليوم الخميس، بتعرض منزل مواطن إلى سطو مسلح بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، مبينا أن اللصوص قاموا بسرقة مليار دينار عراقي من عجلة المواطن، كان وضعها تحرزاً في عجلته المركونة داخل باحة المنزل، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.