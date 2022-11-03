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اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-11-03T05:41:19+0000
اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أحد "أكبر" تجار المخدرات في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة  في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة مخدرات البصرة وبعد مقاطعة المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على متهم وبحوزته (6 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من ( نصف كيلو غرام) من الحشيشة و(300) حبة مخدرة نوع كبتاجون"، مبينة أن العملية تمت "بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية".

ووصفت المديرية المتهم بأنه "من أكبر تجار المخدرات في المحافظة"، لافتة الى "إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل".

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