اعتقال أحد أخطر الإرهابيين في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال أحد أخطر الإرهابيين جنوب العاصمة بغداد، بعملية هي الثانية خلال أسبوعين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة العقيد الركن علي عبد الرزاق علي آمر اللواء 25 فرقة 17 بالجيش العراقي، ومن خلال نصب كمين محكم ومتابعة مستمرة، تمكنت من القبض على أخطر الإرهابين المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليه، من ضمن أخطر 49 إرهابياً مطلوباً ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".