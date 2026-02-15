اعتقال أحد المتورطين بقصف شرق بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني رفيع في ديالى، يوم الأحد، باعتقال أحد المتورطين بحادثة القصف التي تعرضت لها مناطق شرق بعقوبة الجمعة الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية من الاستخبارات وقيادة شرطة ديالى، وبعملية نوعية، ألقت القبض على أحد المتورطين بتنفيذ الهجمات المسلحة بقذائف الهاون على قرى ومناطق أطراف ناحية كنعان، وأبرزها منطقة البدعة شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "القوات الأمنية تعلم على ملاحقة بقية المتورطين للقبض عليهم واستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الهجوم كان يهدف لدوافع إثارة الفتن والطائفية والإرهاب في المنطقة".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، بتعرض منطقة البدعة في أطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة لسقوط أربع قذائف هاون مجهولة المصدر من دون تسجيل خسائر بشرية، في حدث غير مسبوق منذ سنوات داخل المحافظة.

وأضاف أن مناطق أطراف كنعان، بدءاً من الغابات وصولاً إلى منطقتي قنبر والبدعة، تشهد توتراً أمنياً خلال الأيام الماضية بعد هجوم مسلح بقاذفة "أر بي جي 7" وأسلحة متوسطة.