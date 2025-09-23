اعتقال جندي منتحل صفة عقيد ركن وضبط بحوزته مشروبات كحولية مهربة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، باعتقال جندي هارب من الخدمة العسكرية وينتحل صفة عقيد ركن داخل عجلة محملة بالمشروبات الكحولية شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على جندي هارب من الجيش، وينتحل صفة ضابط كبير، في منطقة الشعب شرقي بغداد".

وأضاف أن "الجندي الهارب كان يرتدي بدلة عسكرية برتبة عقيد ركن بقصد التمويه، مع شخص آخر كان برفقته"، مبيناً أن "المتهمين كانا يستقلان عجلة ضبط بداخلها كميات كبيرة من المشروبات الكحولية".

وبين المصدر أن "القوة الأمنية قامت باعتقالهما وايداعهما التوقيف كإجراء أصولي، لحين إكمال التحقيق معهما وتقديمهما للقضاء".