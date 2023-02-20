اعتقال أجنبي يتاجر بالمخدرات في بغداد وضبط وكر لتهريب الوقود في بابل

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن العراقية، يوم الاثنين، ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة، وإلقاء القبض على متهم عربي الجنسية يقوم بترويج وتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في بابل، ضبطت وكراً لتهريب المشتقات النفطية في قضاء المحاويل، إذ عُثر داخل الوكر على محطة متنقلة وثلاثة خزانات مختلفة الأحجام".

وفي بغداد، ألقت مفارز المديرية، القبض على أحد مروجي وتجار المواد المخدرة في منطقة اليرموك، عربي الجنسية، وذلك من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية آنفا، وتم تسليم المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص".