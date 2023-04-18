اعتقال أجنبية محكومة بالسجن ومعتدين على كادر طبي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاعتداء على ملاك طبي، وعلى عاملة أجنبية محكومة بالسجن غيابيا وآخر بسرقة الدراجات النارية خلال عمليات منفصلة في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة حماية مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى بالضرب، والشتم، والتهديد، مشيرة الى تسليمهم الى مركز الشرطة أصوليا.

وفي بيان لاحق، قالت الوزارة إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على عاملة أجنبية محكومة غيابيا وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لقيامها بسرقة مبلغ من المال من داخل دار ضمن منطقة المنصور ببغداد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

إلى ذلك ألقت مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام القبض على متهم لقيامه بتنفيذ عدة عمليات سرقة للدراجات النارية ودراجات التك تك، حيث ضبط بحوزته دراجة مسروقة من نوع تك تك مطلوبة الى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل، مشيرة إلى عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 460 من قانون العقوبات.