اعتقال "جميع المعقبين" قرب مديرية الجوازات في بغداد

شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات، يوم الأثنين، القبض على "جميع المعقبين" قرب مديرية الجوازات العامة في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات المتخصصة باستخبارات الجوازات، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات وشكاوى وردت تضمنت قيام مجموعة من الاشخاص تحت عنوان (معقب) باستغلال المواطنين وايهامهم بإصدار جواز الكتروني لقاء مبالغ وأجور اضافية خلافاً للقانون .

وأضافت، أنه على الفور شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة باستخبارات مديرية الجوازات وبكمين محكم من القاء القبض على سبعة من الاشخاص المخالفين الذين يعملون تحت مسمى ( المعقبين ) والذين يتواجدون بالقرب من مديرية الجوازات وبالجرم المشهود .

ولدى التحقيق مع المخالفين، قالت الوكالة، إنهم اعترفوا صراحة قيامهم بايهام المواطنين بتسهيل اجراءات الجواز الالكتروني لقاء تحصيل مبالغ اضافية مخالفة للقانون، مشيرة إلى إحالة المتهمين للجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل .