اعتقال جميع المتهمين بقضية "اللواطة" الفارّين من محكمة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية توصلت إلى المتهمين الثلاثة بقضية "اللواطة" الذين فرّوا يوم أمس من محكمة تحقيق الاصلاح في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية توصلت اليوم إلى الفارّين الاثنين وألقت القبض عليهم بعد أن تمكنت يوم أمس من اعتقال أحدهم أثناء محاولته القفز من سياج المحكمة".

ويوم أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر امني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "3 متهمين هربوا من محكمة تحقيق الإصلاح أثناء نقلهم من مركز شرطة الاصلاح، بعدما تم اعتقالهم سابقاً وفق احكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة (اللواطة)".

وبين المصدر، ان " الأجهزة الامنية استنفرت على الفور وقامت باعتقال احد المتهمين الهاربين داخل محكمة التحقيق قبل القفز من السياج الخارجي للمحكمة، في حين ما تزال تبحث عن اثنين آخرين هربا خارج أسوار المحكمة".