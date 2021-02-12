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اعتقال ثمانية ارهابيين بينهم قياديان بعمليات وإنزال جوي في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T10:33:50+0000
اعتقال ثمانية ارهابيين بينهم قياديان بعمليات وإنزال جوي في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان خلال عمليات أمنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال لواء القوات الخاصة العراقية يحيى رسول في بيان، "تمكنت عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين، كما شرعوا بتنفيذ واجب آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضاف "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى مسؤولا الدعم اللوجستي لعصابات داعش فيه وهما الإرهابيين (أ. ص) و(م. ص)، فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية".

وقال رسول "وصل عدد الملقى القبض عليهم الى (٨) إرهابيين بينهم قياديان في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً امناً على ارض وادي الرافدين".

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