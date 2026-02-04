اعتقال ثلاث نساء إيرانيات بحوزتهن مخدرات في البصرة

شفق نيوز– البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الأربعاء، بأن قوة امنية ألقت القبض على ثلاث نساء إيرانيات بحوزتهن مواد مخدرة، وذلك خلال كمين محكم نُفِّذ وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوة الأمنية ومن خلال كمين محكم في شارع بغداد وسط المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاث نساء إيرانيات قادمات من محافظة واسط، وضُبط بحوزتهن أكثر من نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

وأشار المصدر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة.