اعتقال ثلاثة مطلوبين والعثور على متفجرات لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا مختلفة، فيما عثرت قوة أمنية على كميات من المتفجرات لعناصر تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الشرطة تمكنت من اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا مختلفة أثناء نصب مفارز مفاجئة في قضاء بيجي ومدخل مدينة تكريت الجنوبي".

وأضاف أن "المعتقلين مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية وتم نقلهم إلى مقرات الشرطة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء".

وفي ذات السياق أكد المصدر أن "قوة من فوج الطوارئ الخامس وأثناء تفتيش منطقة (عرب الشجر) في قرية (العكسة) تم العثور على حاويات عتاد سلاح دفاع جوي (أحادية) عيار 14ملم عدد 120 إطلاقة من مخلفات داعش الإرهابي تم رفعها تمهيداً لإبطال مفعولها".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من مفارز السيطرات وأثناء تفتيش سيارة قادمة من أربيل من جهة طريق نينوى تم العثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية التي كان سائق السيارة قد خبئها بصورة لا يمكن كشفها في سيارة حمل متوسطة وتم اعتقال صاحب السيارة ومصادرة المشروبات لعدم وجود موافقات رسمية وهي ممنوعة في التداول".