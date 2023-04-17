اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب والمخدرات في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم مطلوبان للقضاء، جراء تهم إرهاب ومتاجرة بالمخدرات، فيما ردت قيادة شرطة ديالى على بيان لنقابة الصيادلة بشأن مخطط لاستهداف أصحاب الصيدليات.

في ديالى، ردت قيادة شرطة المحافظة، على بيان نقابة صيادلة العراق الذي نشرته النقابة اليوم بوجود أشخاص مجهولين يستهدفون الصيادلة في المحافظة، وخصوصًا بعد الاعتداء الاخير على احدى الصيدليات في قضاء الخالص تحديدًا قرية (زنبور)".

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة، العقيد هيثم سلمان الشمري، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الاعتداء ليس من قبل اشخاص مجهولين بل هم أشخاص معروفين وهناك خلاف عمل على فتح الصيدلية، وتوجد شكوى قانونية في مركز الشرطة ويوجد كذلك أمر قضائي".

ودعت القيادة، وفقاً للبيان، جميع النقابات والمنظمات بمسمياتها كافة، وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "الاعتماد على مصادر موثوقة في نشر الأخبار والتأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها أو إصدار بيانٍ على شائعة كاذبة، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية".

وفي كربلاء، نفذت مفرزة خاصة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، واجباً أمنياً هاماً ومتقناً في محافظة كربلاء لملاحقة أخطر المطلوبين للقضاء، وفق جريمة الإرهاب والمخدرات.

وأوضحت الاستخبارات، في بيان لها، أن "عناصر الوكالة، تمكنوا من التوصل لمعلومات عن مكان اختباء المتهم والذي يقع أمام داره، وهو مكان تحت الأرض، وبعد مداهمة المكان تم الاشتباك معه واعتقاله وضبط بحوزته أسلحة ومخدرات، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية".

أما في واسط، فتمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، من ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة نوع (كرستال).

وفي البصرة، تمكنت آمرية حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (27/ مخدرات)، بعد نصب كمين محكم في المحافظة.