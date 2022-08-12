اعتقال ثلاثة عناصر أمنية متهمة بحادثة جثث جسر ديالى

شفق نيوز / اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة، ثلاثة عناصر أمنية متهمة بـ"حادثة الجثث" في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "المتهم بجريمة جسر ديالى والذي أعلنت عنه وكالة الاستخبارات، هو منتسب في حماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية العراقية".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن اعتقلت اثنين آخرين متهمين بالجريمة أيضاً، وكلاهما في حماية المنشآت والشخصيات التابعة للوزارة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أكدت أمس، متابعة الوزير عثمان الغانمي شخصياً لحادثة الجثث التي عثر عليها في منطقة جسر ديالى، ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات.

ويأتي ذلك، بعد أن نشرت وكالة شفق نيوز، معلومات تتعلق بالعثور على جثث مجهولة الهوية داخل مجمع الطاقة الذرية الحكومي ضمن المنطقة المذكورة أعلاه.