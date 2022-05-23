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اعتقال ثلاثة طلاب اعتدوا على "مدرسين" في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T19:46:20+0000
اعتقال ثلاثة طلاب اعتدوا على "مدرسين" في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال ثلاثة طلاب لاعتدائهم على الملاك التدريسي لثانوية الإصلاح في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شرطة قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار، ألقت القبض على ثلاثة طلاب من ثانوية الإصلاح المسائية لاعتدائهم على الملاك التدريسي، فيما هرب آخرون إلى أماكن مجهولة لصدور أوامر قبض بحقهم".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة اعتقلت الطلاب بعد شكوى أقيمت ضدهم من قبل الملاك التدريسي للثانوية المذكورة"، مبيناً أن "قاضي التحقيق، قرر توقيفهم على ذمة التحقيق استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون حماية المعلمين".

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