اعتقال ثلاثة أشخاص "هددوا" شركات نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات البصرة، يوم الخميس، باعتقال ثلاثة أشخاص قاموا "بتهديد" الشركات النفطية في المحافظة أقصى جنوبي العراق.

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية قامت باعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بتهديد الشركات النفطية وذلك حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب الخاص بتهديد الشركات النفطية.

وعلى الصعيد، أشار الماجدي، إلى أن القوات الأمنية تمكنت من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أحدهم تجارة وترويج المواد المخدرات.

ومن جانب آخر تمكنت القوات الأمنية من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن عمليات التفتيش التي شهدتها مناطق الشرش شمال البصرة وكذلك قضاء الزبير