اعتقال ثلاثة أشخاص سرقوا صيرفة ببغداد عبر "التنويم المغناطيسي"

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة بغداد، مساء الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين، سرقوا مبلغاً مالياً من أحد الصيرفات في العاصمة، عبر "التنويم المغناطيسي".

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بلاغاً ورد لمفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع إلى قيادة شرطة بغداد، من أحد أصحاب مكاتب الصيرفة، بقيام ثلاثة أشخاص بالدخول إلى مكتبه وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف دولار".

وأضافت أن "بعد غلق جميع منافذ المنطقة، والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية، وتشخيص المتهمين الثلاثة، تم إلقاء القبض عليهم، وضبط المبلغ المسروق، واصطحابهم إضافة إلى المضبوطات التي كانت بحوزتهم، إلى مكتب مكافحة الإجرام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".