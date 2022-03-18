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ضبط "وكر" للمخدرات وتفكيك عصابة تتاجر بهذه المواد في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-03-18T09:13:16+0000
ضبط "وكر" للمخدرات وتفكيك عصابة تتاجر بهذه المواد في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة بمداهمته "وكراً" لتجارة المخدرات وضبط بداخله (3) كيلو غرام من الكرستال في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، إنه بعملية نوعية وجهد مشترك بين مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان) مستندة على معلومات استخبارية وموافقات قضائية ، تمكنت المفارز من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في قضاء المجر الكبير وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرامات من مادة الكرستال المخدرة.

ووفقا للبيان فإن المتهمين دونت أقوالهم أصوليا وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في غضون ذلك افادت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، إن قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من (٦) اشخاص والصادرة بحقهم مذكرة قبض وفق المادة ٢٨/مخدرات حيث ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة مع اجهزة تعاطيها وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن منطقة الاستكشافات شرقي العاصمة بغداد.

تمت احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، بحسب القيادة.

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