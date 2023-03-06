اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا بالضرب على ملاك طبي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بينهم 3 أشخاص لقيامهم بالاعتداء على ملاك طبي في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة حماية مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى المذكورة بالضرب والشتم والتهديد.

الى ذلك تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول المتمثلة بآمر الفوج من القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( 444) من قانون العقوبات، جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك ضمن منطقة زيونة، وفق بيان الوزارة الذي أوضح بأن قيادة شرطة بغداد الرصافة أحالت المتهمين الى الجهات المعنية.