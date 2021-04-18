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اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وخمسة متعاطين بينهم امرأة في السليمانية والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-04-18T09:08:25+0000
اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وخمسة متعاطين بينهم امرأة في السليمانية والبصرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش غرب السليمانية اعتقال متاجرين اثنين بالمخدرات وخمسة متعاطين لتلك المواد.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه خلال 20 يوما وضمن الحدود التابعة لها القت القبض على امرأة وستة رجال، موضحة أن اثنين من بينهم تم اعتقالهما بتهمة المتاجرة، وهم من سكنة مناطق مختلفة في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن مجموع المتهمين سبعة أشخاص، وقد تم اعتقالهم وفق أوامر قضائية.

وفي السياق أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات / البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم (1كيلو غرم) من مادة الكريستال المخدرة و(1كيلو250غرام) من مادة الحشيشة المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للبيان.

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