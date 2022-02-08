اعتقال ثلاثة ارهابيين "خطرين" بكركوك أحدهم هاجم مركز شرطة في الأنبار

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين خطرين" في محافظة كركوك أحدهم المسؤول عن الهجوم على مركز شرطة "الفاتح" وعلى اغتيال مختار منطقة "ابو طيبان" في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت وبعمليات منفصلة نتج عنها إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك والمطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/إرهاب) وذلك لانتمائهم لتنظيم داعش".

وأوضح البيان أن المعتقلين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بإنتمائهم لتلك العصابات الارهابية ، في حين اعتراف -الارهابي -الاول والمكنى (ابو بدران ) انه قد اشترك بعدة عمليات ارهابية منها المشاركة بالهجوم على مركز شرطة الفاتح في الانبار وحرق المركز وقتل مختار منطقه (ابو طيبان) في الرمادي ونفذ هجوم على دار احد المواطنين في العگبة بالرمادي وقتل ٤ من حمايتة".

ووفقا للبيان فقد "اعترف الارهابي الثاني والمكنى (ابو حارث )وكان عمله بما يسمى (ديوان الجند )والمسؤول عن تمويل التنظيم بالوقود والاحتياجات الاخرى بمحافظة كركوك ، فيما ادلة اعترافات -الارهابي الثالث انه عمل عسكري في العصابات الارهابية واعترف ايضا بالانتماء والبيعة لداعش الارهابي، وفي الاثناء تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".