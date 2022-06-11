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اعتقال تسعة متهمين بترويج المخدرات وانتشال جثة شاب غريق في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-06-11T11:06:25+0000
اعتقال تسعة متهمين بترويج المخدرات وانتشال جثة شاب غريق في نينوى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، باعتقال تسعة متهمين بترويج وبيع حبوب مخدرة، فيما تم انتشال شاب عشريني بعد غرقه في نهر دجلة بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نينوى ألقت القبض على (تسعة) متهمين مطلوبين قضائيا بينهم مروجي وبائعي حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزة احد المتهمين (١٧ غراما) من مادة الكرستال المخدرة مع أدوات التعاطي، وكذلك ضبط بحوزة متهم آخر ( ٢ غرام ) من المادة ذاتها مع أدوات التعاطي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".

من جانب آخر أوضح المصدر إن "عدداً من السكان المدنيين انتشلوا، اليوم، جثة شاب في العشرينات من عمره غرق في نهر دجلة قرب قرية السلطان عبد الله في ناحية القيارة، جنوب الموصل"، مبيناً أن "قوة امنية نقلت جثة الضحية الى مستشفى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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