اعتقال تجار مخدرات ومصادرة أدوية مهربة في الأنبار وبابل

شفق نيوز- الأنبار/ بابل

أفادت جهات أمنية رسمية، يوم الأحد، باعتقال عدد من تجار المخدرات ومصادرة أدوية مهربة في محافظتي الأنبار وبابل.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبإشراف مباشر من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكن أبطال اقسام استخبارات وامن فرقتي (المشاة السابعة والعاشرة )من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "عمليات القبض جاءت استناداً إلى مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 و32) من قانون المخدرات، حيث تم نصب كمائن محكمة لهم والإطاحة بهم وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

إلى ذلك، ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان آخر ورد للوكالة، أنه "تم ضبط عجلة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية غير مفحوصة من قبل الجهات المعنية في محافظة بابل، حيث تم القبض على المتهمين البالغ عددهم (4)".

وأوضحت أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بإدخال هذه المواد بصورة غير شرعية الى داخل البلاد".

وكانت محكمة جنايات النجف، أصدرت في وقت سابق من اليوم الأحد، أحكاماً بحق تجار مخدرات شملت ثلاثة احكام بالسجن المؤبد، وأربعة أحكام بالسجن 8 سنوات، و حكمين بالسجن 10 سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية العام 2024 تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج، إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.