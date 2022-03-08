اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم كميات من "الكريستال وحبوب الهلوسة" في الديوانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال (8) مطلوبين وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال وحبوب مخدرات وأدوات تعاطي في عملية وصفتها بـ"النوعية"، بمحافظة الديوانية.

وقالت مديرية العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مديرية العلاقات والاعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات الديوانية، ألقت القبض على (8) متهمين وضبطت بحوزتهم (748) غراماً من مادة الكريستال المخدرة و(63) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع".

وأضاف البيان أن "العملية كانت نوعية واستندت الى معلومات استخبارية"، مبينة أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".