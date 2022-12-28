اعتقال تجار أسلحة ثقيلة ومتسللين باكستانيين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال تجار أسلحة ثقيلة، ومتسللين باكستانيين بعمليتين منفصلتين في محافظتي الأنبار وواسط.

وذكرت قيادة شرطة الأنبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات من أحد المصادر لقسم مكافحة اجرام الانبار/ مكتب مكافحة اجرام الحبانية، بوجود أشخاص يقومون ببيع الاسلحة الثقيلة والخفيفة وبعد استحصال الموافقات القانونية الرسمية من قاضي التحقيق، تم تشكيل فريق عمل من ضباط التحقيق من مكافحة اجرام الانبار".

وأضافت الشرطة، أن "فريق العمل، نصب كمينا محكما أسفر عن القاء القبض على المتهمين كل من (ع.ط.ع.ر) والمتهم (ع.أ.أ.ج) يستلقون عجلة بيضاء اللون نوع توسان".

وأشار إلى "ضبط اسلحة متوسطة متنوعة بينها قاذفة وبي كي سي، صواريخ قاذفة، وبنادق عدة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

من جانبها، نوهت قيادة شرطة واسط، في بيان ورد للوكالة، إلى "كمين محكم نتج عنه إلقاء القبض على 52 متسللاً باكستاني الجنسية، بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة".

وأشارت الشرطة، إلى أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد نصب كمين محكم لهم عند دخولهم البلاد بصورة غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".