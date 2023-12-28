اعتقال تاجر مخدرات إيراني داخل فندق في النجف وانتحار وقتل ببغداد والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، اليوم الخميس، بأن قوة امنية مشتركة داهمت أحد الفنادق وسط المدينة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية مشتركة داهمت أحد الفنادق وسط المدينة القديمة في النجف مركز المحافظة، حيث انتهت المداهمة بإعتقال تاجري مخدرات أحدهما عراقي والآخر إيراني الجنسية".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية عثرت بحوزة المعتقلين على كيلو مخدرات نوع كريستال وحشيشة، فضلا مادة الترياك وادوات التعاطي، حيث تم نقلهما لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهما".

وفي العاصمة، عثرت قوة امنية على جثة رجل مجهول الهوية مقتول بطعنات سكين ومرمية قرب أنقاض بناء في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد

وبحسب مصدر أمني، فقد تم رفع الجثة ونقلها إلى معهد الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها.

وفي البصرة، أقصى جنوبي العراق، افاد مصدر امني بالمحافظة، بأن شاباً ثلاثينياً أقدم على الانتحار بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله الواقع بقضاء الزبير غربي المحافظة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأشار المصدر، إلى أن "ظروف الانتحار وملابسات الحدث مازالت غامضة".