اعتقال تاجر مخدرات و "قاتل" وضبط مواد ممنوعة من الاستيراد بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مصادر رسمية، يوم الجمعة، عن اعتقال تاجر مخدرات كبير ومتهم بجريمة قتل بحادثين منفصلين في محافظتي ديالى وميسان، كما أشارت إلى وضبط مواد ممنوعة من الاستيراد.

وأشارت مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "اعتقال متهم يعتبر من اكبر تجار المخدرات في قضاء المجر الكبير جنوب غرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأوضحت أن "مفارز قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباسناد قوة أمنية من مديرية شؤون الأفواج و فوج ميسان التكتيكي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل ابطال الأمن الوطني وبإشراف قائد الشرطة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق أحكام المادة (32) من قانون المخدرات والذي يعتبر من اكبر تجار المواد المخدرة".

وأضافت أن "المتهم اعترف أثناء تدوين أقواله ببيع وشراء المواد المخدرة ، وتمت إحالته الى الجهات القانونية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات (العادلة) بحقه"، وفق البيان.

وفي السياق، أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، عن تمكن قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى ومفارز ودوريات استخبارات المحافظة، من إلقاء القبض على المتهم الذي نفذ جريمة قتل بحق احد منتسبي شرطة ديالى في منطقة دورة التابعة الى ناحية العبارة".

وأكد الشمري "على متابعته شخصياً اجراءات التحقيق في الجريمة، وسيتم عرضه على القضاء لينال جزائه العادل".

من جانبها ، أشارت مديرية الاستخبارات العسكرية إلى "ضبط خمسة أطنان من المحاصيل الزراعية مخبأة تحت مادة أخرى في ديالى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ١٩ من ضبط شاحنة في سيطرة باوه محمود بقضاء خانقين بمحافظة ديالى محملة بخمسة أطنان من محصول الطماطة الممنوعة من الاستيراد لتوفر المنتج الوطني مخبأة تحت مادة التفاح لتضليل الاجهزة الاستخبارية، حيث جرى تسليم الشاحنة والمواد للجهات المعنية لإتلافها".