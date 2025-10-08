اعتقال تاجر مخدرات ومشعوذ وامرأة اعتدت على رجل أمن في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بالقبض على تاجر مخدرات ضبط بحوزته نحو 3000 حبة مخدرة، وآخر بحوزته أدوات للشعوذة والسحر، وامرأة بعملية تفتيش في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من خلال تنفيذ عمليات التفتيش في منطقة (الطي) بإسناد الجهد الاستخباري مع مفارز من مديرية مكافحة مخدرات الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين والعثور بحوزته على 2942 حبة مخدرة".

وأشار إلى "القبض على متهم آخر تم ضبط بحوزته على مسدس، وتعاويذ تستخدم لأغراض الشعوذة، وكذلك القبض على امرأة لقيامها بالتجاوز والسب والشتم على أحد أفراد القوة"، مبيناً أنه "تمت احالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".